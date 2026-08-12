Municipal Candidates

August 12, 2026
by Submitted

Candidate                                                   Incumbent                                         Office
Almyra:
Mark C. Bennett                                           Yes                                                   Mayor of Almyra
Chris Aaron                                                   No                                                   Mayor of Almyra
April Herring                                                 Yes                                                   Recorder/Treasurer
Danny Deleo                                                 Yes                                                  Council Member Pos. 1
Connie Price                                                 Yes                                                   Council Member Pos. 2
Jimmy Moss                                                   Yes                                                   Council Member Pos 3
No Candidate Filed                                                                                               Council Member Pos. 4
Vicky Price                                                     Yes                                                   Council Member Pos. 5

DeWitt:
Jimmy Black                                                    Yes                                                   Mayor of DeWitt
Mary Henderson                                             Yes                                                   City Clerk
Brent London                                                   Yes                                                  Coun. Mem. W1/P1
Debbie Fox                                                       Yes                                                 Coun. Mem. W1/P2
Terrye Seamon                                                 Yes                                                 Coun. Mem. W2/P1
Perry L. Simpson                                               Yes                                                 Coun. Mem. W2/P2
Bobby Earl Paxton                                           Yes                                                 Coun. Mem. W3/P1
Robbie Horton                                                 No                                                   Coun. Mem. W3/P1
(No Candidate Filed)                                                                                               Coun. Mem. W3/P2

Gillett:
Randy Womack                                                 Yes                                                 Mayor of Gillett
No Candidate filed                                                                                                   Coun. Mem. W1/P1
Walter Raymond Sullivan                                 Yes                                                 Coun. Mem. W1/P2
No Candidate Filed                                                                                                  Coun. Mem. W2/P1
No Candidate Filed                                                                                                 Coun. Mem. W2/P2
Ronald William "Ronnie" Smith                       Yes                                                   Coun. Mem. W3/P1
No Candidate Filed                                                                                                 Coun. Mem. W3/P2

St. Charles:
Jeremy Reed                                                      No                                                 Mayor of St. Charles
Krystal Dean Goudelock                                   No                                                 Mayor of St. Charles
Melba Denny                                                     Yes                                                 City Clerk/Treas./Rec.
Charles K. Whitmore                                         Yes                                                 Council Member Pos. 1
Naomi Mitchell                                                   No                                                 Council Member Pos. 2
James Brad Cummings                                     No                                                  Council Member Pos. 3
Kevin Poston                                                     Yes                                                  Council Member Pos. 4
Dustin Goudelock                                             Yes                                                 Council Member Pos. 5

Stuttgart:
Norma Strabala                                                 Yes                                                   Mayor of Stuttgart
Theodore "Teddy" Holt                                     No                                                   Mayor of Stuttgart
Rick Koening                                                     No                                                   Mayor of Stuttgart
Becky Burgess                                                 Yes                                                   City Clerk/Treas./Rec.
Larry D. Cox                                                       Yes                                                 Coun. Mem.  W1/P2
Bill Free                                                             Yes                                                  Coun. Mem.  W2/P2
Karolyn Owen Jackson                                     Yes                                                  Coun. Mem.  W3/P2
*Stuttgart Ordinance No. 2022-1999/staggered terms/Currently up for election is Position 2-4 year terms

Humphrey:
Sharon McCuller-Silverman                               No                                                     Mayor of Humphrey
Michael Hodges                                                 Yes                                                     Mayor of Humphrey
Donald Combs                                                   Yes                                                     Coun. Mem.  W1/P2
John Wayne Moring                                           Yes                                                     Coun. Mem.  W3/P1
*Jefferson Co. is responsible for certifying candidates for the City of Humphrey





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