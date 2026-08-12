Municipal Candidates
Candidate Incumbent Office
Almyra:
Mark C. Bennett Yes Mayor of Almyra
Chris Aaron No Mayor of Almyra
April Herring Yes Recorder/Treasurer
Danny Deleo Yes Council Member Pos. 1
Connie Price Yes Council Member Pos. 2
Jimmy Moss Yes Council Member Pos 3
No Candidate Filed Council Member Pos. 4
Vicky Price Yes Council Member Pos. 5
DeWitt:
Jimmy Black Yes Mayor of DeWitt
Mary Henderson Yes City Clerk
Brent London Yes Coun. Mem. W1/P1
Debbie Fox Yes Coun. Mem. W1/P2
Terrye Seamon Yes Coun. Mem. W2/P1
Perry L. Simpson Yes Coun. Mem. W2/P2
Bobby Earl Paxton Yes Coun. Mem. W3/P1
Robbie Horton No Coun. Mem. W3/P1
(No Candidate Filed) Coun. Mem. W3/P2
Gillett:
Randy Womack Yes Mayor of Gillett
No Candidate filed Coun. Mem. W1/P1
Walter Raymond Sullivan Yes Coun. Mem. W1/P2
No Candidate Filed Coun. Mem. W2/P1
No Candidate Filed Coun. Mem. W2/P2
Ronald William "Ronnie" Smith Yes Coun. Mem. W3/P1
No Candidate Filed Coun. Mem. W3/P2
St. Charles:
Jeremy Reed No Mayor of St. Charles
Krystal Dean Goudelock No Mayor of St. Charles
Melba Denny Yes City Clerk/Treas./Rec.
Charles K. Whitmore Yes Council Member Pos. 1
Naomi Mitchell No Council Member Pos. 2
James Brad Cummings No Council Member Pos. 3
Kevin Poston Yes Council Member Pos. 4
Dustin Goudelock Yes Council Member Pos. 5
Stuttgart:
Norma Strabala Yes Mayor of Stuttgart
Theodore "Teddy" Holt No Mayor of Stuttgart
Rick Koening No Mayor of Stuttgart
Becky Burgess Yes City Clerk/Treas./Rec.
Larry D. Cox Yes Coun. Mem. W1/P2
Bill Free Yes Coun. Mem. W2/P2
Karolyn Owen Jackson Yes Coun. Mem. W3/P2
*Stuttgart Ordinance No. 2022-1999/staggered terms/Currently up for election is Position 2-4 year terms
Humphrey:
Sharon McCuller-Silverman No Mayor of Humphrey
Michael Hodges Yes Mayor of Humphrey
Donald Combs Yes Coun. Mem. W1/P2
John Wayne Moring Yes Coun. Mem. W3/P1
*Jefferson Co. is responsible for certifying candidates for the City of Humphrey
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