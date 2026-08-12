County Candidates
Candidate Party Incumbent Office
Eddie Roberson R No County Judge
Michael Blasengame I No County Judge
Sheriff Johnny Cheek R Yes Sheriff
Myra J. Duke R No Circuit Clerk
Melissa D. Wood R Yes County Clerk
Ruby C. Dillion R Yes Treasurer/Tax Collector
Carol Cloud Jacobs I No Treasurer/Tax Collector
Debra (DJ) Watkins R No Assessor
Jason Barnett R No JP Dist. 1
Clay Carter R Yes JP Dist. 2
Derek Menard R Yes JP Dist. 3
Charles Wright R Yes JP Dist. 4
Debora Johnson D No JP Dist. 4
Robert Lee Henderson R Yes JP Dist. 5
Inez McLemore D Yes JP Dist. 6
Brandee Weaver R No JP Dist. 7
Lloyd Brosius R Yes JP Dist. 8
Curtis Ahrens R Yes JP Dist. 9
Jack Lock R Yes Constable-Lagrue
Michael Joe Maier R Yes Constable-McFall
Robert O. Young R No Constable-Prairie
James E. "Bubby" Shelton R Yes Constable-Keaton
Jacob L. Cain R No Constable-Gumpond
A healthy Arkansas County requires great community news.
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