County Candidates

August 12, 2026
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Candidate                                             Party                                               Incumbent                        Office
Eddie Roberson                                   R                                                      No                                     County Judge
Michael Blasengame                           I                                                       No                                     County Judge
Sheriff Johnny Cheek                         R                                                       Yes                                     Sheriff
Myra J. Duke                                       R                                                       No                                       Circuit Clerk
Melissa D. Wood                                 R                                                       Yes                                      County Clerk
Ruby C. Dillion                                     R                                                       Yes                                     Treasurer/Tax Collector
Carol Cloud Jacobs                             I                                                         No                                     Treasurer/Tax Collector
Debra (DJ) Watkins                             R                                                         No                                     Assessor
Jason Barnett                                     R                                                         No                                     JP Dist. 1
Clay Carter                                         R                                                         Yes                                   JP Dist. 2
Derek Menard                                   R                                                         Yes                                   JP Dist. 3
Charles Wright                                   R                                                        Yes                                   JP Dist. 4
Debora Johnson                               D                                                         No                                     JP Dist. 4
Robert Lee Henderson                     R                                                         Yes                                   JP Dist. 5
Inez McLemore                                 D                                                         Yes                                   JP Dist. 6
Brandee Weaver                               R                                                         No                                   JP Dist. 7
Lloyd Brosius                                     R                                                         Yes                                    JP Dist. 8
Curtis Ahrens                                     R                                                         Yes                                   JP Dist. 9
Jack Lock                                           R                                                         Yes                                   Constable-Lagrue
Michael Joe Maier                             R                                                         Yes                                   Constable-McFall
Robert O. Young                                 R                                                         No                                   Constable-Prairie
James E. "Bubby" Shelton                 R                                                         Yes                                 Constable-Keaton
Jacob L. Cain                                     R                                                         No                                   Constable-Gumpond





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